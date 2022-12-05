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Аліна Гросу на тлі чуток про розрив із Полянським заспівала про самотність

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
227
Час на прочитання
1 хв
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Аліна Гросу на тлі чуток про розрив із Полянським заспівала про самотність

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Виконавиця анонсувала прем'єру ліричної композиції.

Українська співачка Аліна Гросу анонсувала нову пісню, де вона співає про розрив з коханим.

Зокрема, прем'єра нової композиції відбудеться 9 грудня. У пісні Гросу співає про те, що це буде перший рік, коли поруч з нею немає коханого, а їй, своєю чергою, самотньо.

"Перший новий рік, там де нас нема…Така самотня без тебе зима…", - співає Аліна у новій пісні.

Цікаво те, що композицію про самотність Аліна випустила на тлі чуток про розрив стосунків з російським актором Роман Полянським. Подейкують, що пара вже давно не разом. Тим часом у Мережі ширилася інформація, що Полянський повернувся до Росії. Його нібито бачили на прем'єрі кінокартини у Москві.

Сама ж Аліна поки не дає жодних коментарів. Утім, виконавиця й сама раніше натякала на розрив з коханим. Коли зірка потрапила до лікарні, то жалілася, що їй нікому навіть зварити компоту, тож доводиться самій.

Також Аліна ділилася власними душевними віршами, де також розповідала про тяжкий розрив стосунків з коханим.

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Дата публікації
Перегляди
227
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