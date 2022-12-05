"Пташку" з Азовсталі заблокували в Instagram: "Це писець, шановні"

Сторінку парамедикині з "Азовсталі" Катерини Поліщук на позивний "Пташка" заблокували у соціальній мережі в Instagram.

Як розповіла захисниця у своєму Telegram, доступ до акаунту їй обмежили на цілий місяць. Причиною блокування стало те, що Катерина прямо висловлювала свої думки щодо війни в Україні.

"Вгадайте, кого заблокував інстаграм на місяць? Так так. Транслюєш свої думки? На нафіг, мінус сторінка якій три роки. Ну що ж, я в телеграм, чекатимемо, коли інст інтубують і будемо обачніші в прямоту своїх висловлювань. Але це писець, шановні", - написала Поліщук.

Катерина Поліщук "Пташка" / Фото: instagram.com/mad_birdie31

Також "Пташка" створила ще одну сторінку у Twitter, де тепер також буде ділитися із прихильниками контентом.

"Баба стара, але розбереться і з цією шайтан-машиною", - пожартувала про створення акаунту Катерина.

Нагадаємо, днями Катерина Поліщук отримала від президента України Володимира Зеленського нагороду "За мужність".

Читайте також: