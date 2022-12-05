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"Пташку" з Азовсталі заблокували в Instagram: "Це писець, шановні"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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"Пташку" з Азовсталі заблокували в Instagram: "Це писець, шановні"

"Пташка" з Азовсталі / Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Сторінка захисниці місяці буде недоступна.

Сторінку парамедикині з "Азовсталі" Катерини Поліщук на позивний "Пташка" заблокували у соціальній мережі в Instagram.

Як розповіла захисниця у своєму Telegram, доступ до акаунту їй обмежили на цілий місяць. Причиною блокування стало те, що Катерина прямо висловлювала свої думки щодо війни в Україні.

"Вгадайте, кого заблокував інстаграм на місяць? Так так. Транслюєш свої думки? На нафіг, мінус сторінка якій три роки. Ну що ж, я в телеграм, чекатимемо, коли інст інтубують і будемо обачніші в прямоту своїх висловлювань. Але це писець, шановні", - написала Поліщук. 

Катерина Поліщук
Катерина Поліщук "Пташка" / Фото: instagram.com/mad_birdie31

Також "Пташка" створила ще одну сторінку у Twitter, де тепер також буде ділитися із прихильниками контентом.

"Баба стара, але розбереться і з цією шайтан-машиною", - пожартувала про створення акаунту Катерина. 

Нагадаємо, днями Катерина Поліщук отримала від президента України Володимира Зеленського нагороду "За мужність".

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Дата публікації
Перегляди
5218
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