"Пташку" из Азовстали заблокировали в Instagram: "Это писец, уважаемые"

Страница защитницы месяца будет недоступна.
Страницу парамедикини из "Азовстали" Екатерины Полищук с позывным "Пташка" заблокировали в социальной сети в Instagram.
Как рассказала защитница в своем Telegram, доступ к аккаунту ей ограничили целый месяц. Причиной блокирования стало то, что Екатерина прямо высказывала свои мысли по поводу войны в Украине.
"Угадайте, кого заблокировал инстаграмм на месяц? Так да. Транслируешь свои мысли? Нафиг, минус страница которой три года. Ну что ж, я в телеграмм, будем ждать, когда институт интубируют и будем осмотрительнее в прямоту своих высказываний. Но это писец, уважаемые", — написала Полищук.
Также "Пташка" создала еще одну страницу в Twitter, где теперь также будет делиться со сторонниками контентом.
"Баба старая, но разберется и с этой шайтан-машиной", — пошутила о создании аккаунта Екатерина.
Напомним, на днях Екатерина Полищук получила от президента Украины Владимира Зеленского награду "За мужество".
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