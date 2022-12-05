"Не втрачайте пильності": Синєгубов звернувся до жителів Харківщини

В Україні триває масштабна повітряна тривога і жителів Харківщини попередили, що окупанти продовжують запуски ракет.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Посадовець подякував українській ППО за відмінну роботу, але закликав громадян все ще бути в укриттях задля безпеки.

"Дякуємо нашим Збройним Силам України, зокрема підрозділам ППО. Жителі Харківщини, не втрачайте пильності, окупанти продовжують запуски!", - йдеться в його повідомленні о 15:57.

Нагадаємо, 5 грудня росіяни вкотре атакували Україну. Роботу ППО зафіксовано на Харківщині, Київщині, Полтавщині, Вінниччині, Хмельниччині, Одещині, Миколаївщині, Черкащині.

Також читайте Ракетна атака: в українських містах почалися перебої з Інтернетом

В Укренерго підтвердили влучання по об'єктах критичної інфраструктури, тому запроваджено аварійні відключення світла.

У Запорізькій області російські окупанти 5 грудня розбомбили декілька приватних будинків, є травмовані і загиблі.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім о 15:06 повідомив, що Росія випустила по Україні другу хвилю ракет.

Читайте також: