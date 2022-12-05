"Не теряйте бдительности": Синегубов обратился к жителям Харьковщины

В Украине продолжается масштабная воздушная тревога и жителей Харьковщины предупредили, что оккупанты продолжают запуски ракет.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Чиновник поблагодарил украинскую ПВО за отличную работу, но призвал граждан все еще быть в укрытиях ради безопасности.

"Спасибо нашим Вооруженным Силам Украины, в частности подразделениям ПВО. Жители Харьковщины, не теряйте бдительности, оккупанты продолжают запуски!", — говорится в его сообщении в 15:57.

Напомним, 5 декабря россияне в очередной раз атаковали Украину. Работа ПВО зафиксирована в Харьковской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Черкасской областях.

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В Укрэнерго подтвердили попадание по объектам критической инфраструктуры, поэтому были введены аварийные отключения света.

В Запорожской области российские оккупанты 5 декабря разбомбили несколько частных домов, есть травмированные и погибшие.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 15:06 сообщил, что Россия выпустила по Украине вторую волну ракет.

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