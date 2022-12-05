У Повітряних силах розповіли, звідки РФ запускає ракети

Ігнат зауважив, що нова атака розпочалася після "бавовни" на аеродромі "Енгельс", хоча не виключає, що росіяни могли і раніше запланували завдати удар саме сьогодні.

Окупанти традиційно запустили ракети для масованого удару по Україні з місця базування стратегічної авіації у районі Волгодонська, Каспійського моря і Чорного моря – Чорноморський флот РФ також задіяний.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Знаємо, що сьогодні була "бавовна" на аеродромі "Енгельс" і одразу після цього почалася метушня на цьому аеродромі. Можливо з цим і не пов'язано, але ми бачимо, що вилетіли стратегічні бомбардувальники і вже перша хвиля ракет пішла", - сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил не підтвердив інформацію, що РФ підняла 14 винищувачів Ту-95. Проте зауважив, що один літак Ту-95 може нести від 8 ракет, тому навіть декілька таких винищувачів становлять серйозну загрозу.

Новий ракетний удар РФ 5 грудня: останні новини

Нагадаємо, що сьогодні, 5 грудня, РФ знову атакувала Україну. Наша протиповітряна оборона збила ворожі ракети на Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Вінниччині, Дніпропетровщині, Київщині.

Внслідок влучань російських ракет були пошкоджені обʼєкти енергетики. Після цього в деяких областях України почалися проблеми зі світлом.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат попередив, що росіяни сьогодні можуть застосувати кілька хвиль ракетних атак.

Тим часом, стало відомо про перші жертви. Так, у Запорізькій області окупант розбомбили декілька приватних будинків - 2 людини загинуло, 2 поранено.