В Воздушных силах рассказали, откуда РФ запускает ракеты

Игнат отметил, что новая атака началась после "хлопка" на аэродроме "Энгельс", хотя не исключает, что россияне могли и раньше запланировали нанести удар именно сегодня.

Оккупанты традиционно запустили ракеты для массированного удара по Украине с места базирования стратегической авиации в районе Волгодонска, Каспийского моря и Черного моря – Черноморский флот РФ также задействован.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

"Знаем, что сегодня был "хлопок" на аэродроме "Энгельс" и сразу после этого началась суматоха на этом аэродроме. Возможно с этим и не связано, но мы видим, что вылетели стратегические бомбардировщики и уже первая волна ракет пошла", — сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил не подтвердил информацию, что РФ подняла 14 истребителей Ту-95. Однако заметил, что один самолет Ту-95 может нести от 8 ракет, поэтому даже несколько таких истребителей представляют серьезную угрозу.

Новый ракетный удар РФ 5 декабря: последние новости

Напомним, что сегодня, 5 декабря, РФ снова атаковала Украину. Наша противовоздушная оборона сбила вражеские ракеты в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, Киевской областях.

В результате попаданий российских ракет были повреждены объекты энергетики. После этого в некоторых областях Украины начались проблемы со светом.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат предупредил, что россияне сегодня могут применить несколько волн ракетных атак.

Тем временем стало известно о первых жертвах. Так, в Запорожской области оккупант разбомбили несколько частных домов — 2 человека погибли, 2 ранены.