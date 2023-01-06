Алина Гросу впервые прокомментировала разрыв с российским актером Полянским

Украинская певица Алина Гросу впервые заговорила о разрыве с российским актером Романом Полянским.

Так, артистка пообщалась с поклонниками в Instagram и ответила на самые волнующие их вопросы. В частности, были вопросы и об отношениях с Полянским. Алина отметила, что в подробности разрыва с экс-возлюбленным вдаваться не хочет, однако отметила, что причиной расставания стала публичность их романа:

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Не хочу ничего сейчас комментировать. Думаю, что это было моей ошибкой – показывать свою личную жизнь. Возможно, позже расскажу", — заинтриговала Гросу.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

На вопрос поклонника, скучает ли она вообще за Полянским, артистка ответила: "Если очень честно, то даже не начинала скучать".

Фото: instagram.com/alina_grosu

Отметим, что в последний раз Алина Гросу вспоминала Романа Полянского в начале февраля прошлого года. Тогда она поздравила бойфренда с годовщиной знакомства. Однако месяц назад фаны активно начали обсуждать, что Алина уже давно не вместе с Полянским. И сама артистка намекала, что сейчас одинока. В частности, она выпустила печальную песню, где есть строчки "Перший новий рік, там де нас нема…Така самотня без тебе зима".

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Кроме того, говорят, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Полянский вернулся в Россию. Но 30 октября 2022 года Полянский вместе с дочерью от предыдущих отношений засветился в Москве на премьере фильма горячего поклонника Путина, режиссера Валерия Фокина.

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