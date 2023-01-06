Нашумевший сериал "Уэнсдэй" продлили на второй сезон: первый тизер

Уже в 2023 году зрители увидят продолжение истории.

Сериал "Уэнсдэй", ставший настоящим хитом в разных уголках мира, официально продлили на второй сезон.

Радостную новость для поклонников семейки Аддамс сообщили на официальном аккаунте Netflix в Instagram. Также на странице появился первый тизер в сериал.

"Ваша любимая девочка-гот с косичками возвращается на Netflix. Второй сезон "Уэнсдэй" уже в скором времени", — написала на странице платформы.

По предварительной информации, премьера новых серий ожидается к концу 2023 года. Однако пока официальной информации о выходе второго сезона нет.

Напомним, что первый сезон сериала о дочери Мортише и Гомесе Аддамсе набрал рекордное количество просмотров на стриминговой платформе. А вот танец главной героини вообще поразил все тренды в Сети, его пытались повторить Леди Гага, Оля Полякова и даже Павел Зибров.

Ранее редакция сайта ТСН.ua поделилась своими впечатлениями от просмотра и рассказала, почему следует уделить время сериалу "Уэнсдэй".

Читайте также: