Все лучшее — детям: Абрамович нашел способ обойти санкции — The Guardian

Семеро детей российского олигарха, младшему из которых девять лет, стали бенефициарами активов на сумму не менее $4 млрд.

Российский олигарх Роман Абрамович, чтобы защитить свое богатство, передал активы на несколько миллиардов долларов своим детям прямо перед тем, как попал под санкции Запада в ответ на российское вторжение в Украину.

Об этом в пятницу, 6 января, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении издания.

В публикации говорится, что десять трастовых фондов Романа Абрамовича "были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года", за несколько недель до российского вторжения в Украину.

"Соответствующими изменениями семеро детей Абрамовича, младшему из которых девять лет, стали бенефициарами хранящихся в этих фондах активов на сумму по меньшей мере четыре миллиарда долларов", — утверждает газета, заявляя, что сам олигарх не видит в этой реорганизации ничего незаконного.

Эти активы включают недвижимость, яхты, вертолеты и частные самолеты. Британским властям будет сложно их конфисковать или заморозить, поскольку санкции не касаются детей олигарха, даже если они постараются доказать, что на самом деле их контролирует российский миллиардер.

Документы, полученные The Guardian, якобы произошли от взлома финансового учреждения, управляющего средствами Абрамовича на Кипре.

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Как известно, Евросоюз и Великобритания в марте 2022 года включили российского олигарха в санкционные списки из-за его связей с режимом в Москве.

В то же время Абрамович не попал под санкции США, что резко осудил находящийся в тюрьме оппонент Кремля Алексей Навальный, отметив, что некоторые из его компаний "продолжают поставлять металл Министерству обороны России". В июне Соединенные Штаты арестовали всего два самолета Романа Абрамовича, подозревая, что они были использованы в нарушение санкций, принятых против России.

В сентябре олигарх сыграл свою роль в освобождении пятерых захваченных в Украине британцев, по свидетельству одного из них, Абрамович был в самолете, которым они вылетели из России.

Напомним, российский бизнесмен Роман Абрамович закрыл соглашение по продаже английского футбольного клуба "Челси".

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