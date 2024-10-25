В Україні ціни на популярний овоч побили семирічний рекорд: що відомо

Оптові ціни на огірки встановлено в діапазоні 80-100 грн/кг, що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

В Україні стрімко дорожчають тепличні огірки. Ціни рвонули вгору через дефіцит овоча, але попит водночас залишається стабільним, що дає змогу й надалі підвищувати ціни.

Про це повідомляє EastFruit.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що оптові ціни на огірки встановлено в діапазоні 80-100 грн/кг ($1,94-2,42/кг), що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Нинішні ціни на тепличні огірки в Україні є найвищими, як мінімум, за останні сім років.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, багато імпортерів уже готуються почати масові закупівлі огірків у Туреччині. Зазвичай імпортні огірки починають надходити на внутрішній ринок із другої половини жовтня, коли пропозиція від місцевих фермерів різко падає.

Зазначається, що зараз тепличні огірки в Україні вже в середньому на 29% дорожчі, ніж в аналогічний період минулого року.

Експерти не виключають, що оптові ціни підвищуватимуть доти, доки на ринок не почнуть масово надходити імпортні огірки.

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