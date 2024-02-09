В Україні подорожчає вода: коли и наскільки

У великих українських містах вже за декілька тижнів можуть зрости тарифи на воду та водовідведення. У невеликих населених пунктах, де рішення про перегляд тарифів ухвалює місцева влада, на такий крок уже давно наважились. Через подорожчання електроенергії, реагентів, ремонтних робіт тощо уникнути перегляду тарифу на воду неможливо.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

Чому зростають тарифи

Ще 6 лютого Нацкомісія з питань енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) мала ухвалити рішення про підвищення тарифів на воду в низці водоканалів. Але рішення відтермінували. У комісії ще є час: у постановах йдеться, що вода подорожчає тільки з квітня, адже до кінця опалювального сезону тарифи не змінюватимуть.

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НКРЕКП має повноваження переглядати тарифи та має бути незалежним від уряду й політичної влади органом. Закон спеціально прописано так, щоби члени комісії мали всі можливості й повноваження керуватись саме економічною доцільністю, собівартістю генерації послуги. Тоді як, наприклад, уряд, якщо хоче підтримати населення, має реформувати систему субсидій чи вводити спеціальні зобов'язання для підприємств, а не зупиняти перерахунок тарифів.

Насправді ж і уряд, і Офіс президента мають безпосередній вплив на встановлення тарифів. І саме під їхнім тиском ще минулого року НКРЕКП скасувала підвищення тарифів на воду. Після квітневого підвищення тарифів кожна родина платитиме за воду в середньому лише на 60-100 грн на місяць більше.

Але ці гроші дозволять продовжити працювати підприємствам. Для того, щоб вода потрапила у квартири, водоканалу доводиться витратити мільйони гривень: на реагенти, зарплати, електроенергію, ремонти. І якщо не підвищити тарифи, це загрожує підприємствам банкрутством. Тоді стабільне водопостачання взагалі опиниться під загрозою.

Чинні й анонсовані тарифи на воду (орієнтовні)

"Київводоканал"

чинний тариф – 30,38 грн за кубометр

із квітня – 40,7 грн за кубометр

із червня – 46,8 грн за кубометр

"Дніпроводоканал"

чинний тариф – 31,36 грн за кубометр

із квітня – 37,6 грн за кубометр

із червня – 46,2 грн за кубометр

"Хмельницькводоканал"

чинний тариф – 27,39 грн за кубометр

тариф із квітня – 31,15 грн за кубометр

тариф із червня – 40,5 грн за кубометр

Вінницяоблводоканал"

чинний тариф – 25,62 грн за кубометр

із квітня – 35 грн за кубометр

із червня – грн 52 за кубометр

"Рівнеоблводоканал"

чинний тариф – 32,59 грн за кубометр

тариф із квітня – 40,69 грн за кубометр

із червня – 47,96 грн за кубометр

Водоканали працювати за старими тарифами більше не можуть. І хоча в Україні питання тарифів на комунальні послуги часто політизують, вони не можуть не зростати, разом із подорожчанням ремонтів, обладнання, палива, перерахунком зарплат. Як ідеться у документах НКРЕКП. Наприклад, у "Київводоканалі" в чинному тарифі закладено показники, які вже давно неактуальні:

майже на 18,5% знизились обсяги споживання води у столиці. А що менше води продають, то вищим має бути тариф;

на електроенергію витрати збільшились на 30,29%, а без струму не будуть працювати насоси, фільтри тощо;

витрати на оплату праці зросли на 23,6%;

реагенти подорожчали на 99,85%.

На тариф також впливає і курс долара. Багато водоканалів мають валютні пільгові кредити. Наприклад, "Водоканал" має заплатити Міжнародному банку реконструкції та розвитку 37,7 млн грн в еквіваленті. У новому тарифі заклали курс долара у 40,7 грн/$.

Скільки доведеться платити за воду

У середньому споживання води на одну людину становить 2,4 кубометра. Журналісти розрахували, скільки коштуватиме вода після можливого подорожчання у Києві та Дніпрі. Так, родина з трьох осіб, якщо керуватись нормативами, споживає приблизно 7,2 кубометра води на місяць.

Зараз у Дніпрі за такий об'єм треба платити 225,79 грн, а у Києвіі – 218,7 грн. Якщо НКРЕКП ухвалить постанови щодо перегляду цін, ситуація зміниться так:

із квітня . У Дніпрі ця родина заплатить за воду на 44,93 грн більше (270,72 грн). У Києві вартість води зросте на 74,3 грн (293 грн).

. У Дніпрі ця родина заплатить за воду на 44,93 грн більше (270,72 грн). У Києві вартість води зросте на 74,3 грн (293 грн). у червні. В Дніпрі вода подорожчає ще на 61,92 грн (до 332,64 грн). У Києві подорожчання сягне 43,96 грн (до 336,93 грн).

Тобто в підсумку за два етапи подорожчання родина у Дніпрі заплатить за воду на 106,8 грн більше, а у Києві – на 118,2 грн.

Зазначимо, НКРЕКП контролює тарифи далеко не всіх водоканалів. Частина з них проходить процедуру перегляду тарифів через місцеву владу.

"Київводоканал" має розробити проєкт підвищення тарифу, аргументувати його, спрямувати у профільну комісію, узгодити свої розрахунки, а потім дочекатись, поки члени комісії зберуться та проголосують. Й інколи чекати доводиться роками. Такий самий механізм перегляду тарифів працює і з іншими водоканалами у великих містах. А от, наприклад, у Фастові неподалік столиці з 1 лютого рішенням місцевої влади тариф на воду вже підвищили.

Для українців із достатнім заробітком не становитиме проблеми заплатити за воду на 100 грн більше. Малозабезпечені верстви населення ж мають можливість оформити субсидію.

Раніше українцям назвали "правильний" тариф на електроенергію.

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