В Украине подорожает вода: когда и насколько

В больших украинских городах уже через несколько недель могут вырасти тарифы на воду и водоотвод. В небольших населенных пунктах, где решение о пересмотре тарифов принимаются местными властями, на такой шаг уже давно решились. Из-за подорожания электроэнергии, реагентов, ремонтных работ и т.д. избежать пересмотра тарифа на воду невозможно.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

Почему растут тарифы

Еще 6 февраля Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна была принять решение о повышении тарифов на воду в ряде водоканалов. Но решение отсрочили. У комиссии еще есть время: в постановлениях говорится, что вода подорожает только с апреля, ведь до конца отопительного сезона тарифы не будут меняться.

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НКРЭКУ имеет полномочия пересматривать тарифы и быть независимым от правительства и власти органом. Закон специально прописан так, чтобы у членов комиссии были все возможности и полномочия руководствоваться именно экономической целесообразностью, себестоимостью генерации услуги. В то время как, например, правительство, если хочет поддержать население, должно реформировать систему субсидий или вводить специальные обязательства для предприятий, а не останавливать перерасчет тарифов.

На самом же деле и правительство, и Офис президента оказывают непосредственное влияние на установление тарифов. И именно под их давлением еще в прошлом году НКРЭКУ отменило повышение тарифов на воду. После апрельского повышения тарифов каждая семья будет платить за воду в среднем всего на 60-100 грн в месяц больше.

Но эти деньги позволят продолжить работу предприятиям. Для того чтобы вода попала в квартиры, водоканала приходится потратить миллионы гривен: на реагенты, зарплаты, электроэнергию, ремонты. И если не повысить тарифы, это чревато для предприятий банкротством. Тогда стабильное водоснабжение вообще окажется под угрозой.

Действующие и анонсированные тарифы на воду (ориентировочные)

"Киевводоканал"

действующий тариф – 30,38 грн за кубометр

с апреля – 40,7 грн за кубометр

с июня – 46,8 грн за кубометр

"Днепропроводоканал"

действующий тариф – 31,36 грн за кубометр

с апреля – 37,6 грн за кубометр

с июня – 46,2 грн за кубометр

"Хмельницкводоканал"

действующий тариф – 27,39 грн за кубометр

тариф с апреля – 31,15 грн за кубометр

тариф с июня – 40,5 грн за кубометр

"Винницаоблводоканал"

действующий тариф – 25,62 грн за кубометр

с апреля – 35 грн за кубометр

с июня – грн 52 за кубометр

"Ровнооблводоканал"

действующий тариф – 32,59 грн за кубометр

тариф с апреля – 40,69 грн за кубометр

с июня – 47,96 грн за кубометр

Водоканалы работать по старым тарифам больше не могут. И хотя в Украине вопросы тарифов на коммунальные услуги часто политизируются, они не могут не расти вместе с подорожанием ремонтов, оборудования, топлива, перерасчетом зарплат. Как говорится в документах НКРЭКУ. К примеру, в "Киевводоканале" в действующем тарифе заложены показатели, которые уже давно неактуальны:

почти на 18,5% снизился объем потребления воды в столице. А чем меньше воды продают, тем выше должен быть тариф;

на электроэнергию расходы увеличились на 30,29%, а без тока не будут работать насосы, фильтры;

затраты на оплату труда выросли на 23,6%;

реагенты подорожали на 99,85%.

На тариф также оказывает влияние и курс доллара. Многие водоканалы имеют валютные льготные кредиты. К примеру, "Водоканал" должен заплатить Международному банку реконструкции и развития 37,7 млн грн в эквиваленте. В новом тарифе заложили курс доллара в 40,7 грн/$.

Сколько придется платить за воду

В среднем потребление воды на одного человека составляет 2,4 кубометра. Журналисты рассчитали, сколько обойдется вода после возможного подорожания в Киеве и Днепре. Так, семья из трех человек, если руководствоваться нормативами, потребляет около 7,2 кубометра воды в месяц.

Сейчас в Днепре за такой объем нужно платить 225,79 грн., а в Киеве – 218,7 грн. Если НКРЭКУ примет постановления по пересмотру цен, ситуация изменится следующим образом:

с апреля . В Днепре эта семья заплатит за воду на 44,93 грн. больше (270,72 грн.). В Киеве стоимость воды вырастет на 74,3 грн. (293 грн.).

. В Днепре эта семья заплатит за воду на 44,93 грн. больше (270,72 грн.). В Киеве стоимость воды вырастет на 74,3 грн. (293 грн.). в июне. В Днепре вода подорожает еще на 61,92 грн. (до 332,64 грн.). В Киеве подорожание составит 43,96 грн (до 336,93 грн).

То есть, в итоге за два этапа подорожания семья в Днепре заплатит за воду на 106,8 грн больше, а в Киеве – на 118,2 грн.

Отметим, НКРЭКУ контролирует тарифы далеко не всех водоканалов. Часть из них проходит процедуру пересмотра тарифов через местные власти.

"Киевводоканал" должен разработать проект повышения тарифа, аргументировать его, направить в профильную комиссию, согласовать свои расчеты, а затем дождаться, пока члены комиссии соберутся и проголосуют. И иногда ждать приходится годами. Такой же механизм пересмотра тарифов работает и с другими водоканалами в крупных городах. А вот, например, в Фастове недалеко от столицы с 1 февраля решением местных властей тариф на воду уже повысили.

Для украинцев с достаточным заработком не составит проблемы заплатить за воду на 100 грн больше. Малообеспеченные слои населения имеют возможность оформить субсидию.

Ранее украинцам назвали "правильный" тариф на электроэнергию.

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