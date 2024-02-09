Війна в Арктиці: що відомо про ймовірне протистояння Росії і НАТО

З початком повномасштабної війни Росії в Україні нові північні альянси змінюють геополітичний баланс сил, і незабаром арктичні країни НАТО переважатимуть Росію у співвідношенні сім до одного. Наразі світові лідери все частіше задаються питанням — наскільки ймовірною є ескалація в Арктичному регіоні.

Як пише Foreign Policy, протягом останніх кількох десятиліть двосторонні та міжнародні угоди між Росією та іншими арктичними державами підсилювали спільну північну безпеку, а також наукові інтереси. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ці домовленості швидко розвалилися.

“Якщо війна в Україні чогось і досягла, так це зближення Північних країн у питаннях безпеки”, — пише видання.

“Зараз ми маємо сім з восьми арктичних країн, геополітично згуртованих і з високопотужними збройними силами. Я не знаю, чи існує така концентрація узгодженості і можливостей між країнами деінде в світі”, — зазначив один з експертів.

Проте інші зазначають, що все це робиться в ім'я стримування, і сходяться на думці, що повномасштабний північний конфлікт малоймовірний. Водночас, як не парадоксально, військовий потенціал та економічні ресурси Росії, які посилюють напруженість в Арктиці, також стримують реальну ескалацію. На півночі Росії просто є що втрачати: величезна територіальна маса і великі ресурси викопного палива є основними претензіями на її ідентичність як глобальної наддержави. Тому Кремль зацікавлений у підтримці “низького рівня напруженості” на півночі.

Поки що це означає гібридну війну: тактику “сірої зони”, яку важче відстежити або приписати собі.

У високомілітаризованих зонах помилки можуть нести найбільший ризик. І, як зазначають експерти, “прорахунки і неправильна інтерпретація” є “найбільшим ризиком для безпеки в Північноатлантичній Арктиці”. У цьому регіоні Росія і НАТО проводять часті військові навчання, відпрацьовуючи мобілізацію своїх сил і флотів.

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“Але це складні операції, які часто вперше випробовують людей і процедури. Достатньо одного випадково випущеного пострілу, одного перехрещеного сигналу, щоб репетиція відкрила театр військових дій. Зазвичай, такі навчання чітко комунікуються і координуються через кордони. Але останнім часом ця комунікація постраждала”, — зазначає видання.

У найгіршому випадку, пише Foreign Policy, війна в Україні може завершитися північним ударом. Росія має 11 підводних човнів, здатних запускати ядерну зброю великої дальності; вісім з них знаходяться на Кольському півострові. Вже з цієї причини Арктика має особливу вагу для світових лідерів, які повинні розглядати ескалацію до її абсолютного гіпотетичного кінця.

Незважаючи на це, експерти підкреслюють, що арктичний конфлікт у будь-якій формі все ще суперечить інтересам Росії і є менш імовірним, ніж в інших частинах світу. Тим не менш вони застерігають від припущення, що Путін поводитиметься раціонально. Якщо його загнати в кут, коли НАТО розширюється, а українські війська просуваються вперед, неможливо знати, як він відреагує.

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