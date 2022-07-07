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В Україні стартував сезон продажу огірка відкритого ґрунту: які ціни

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В Україні стартував сезон продажу огірка відкритого ґрунту: які ціни

Фото: pixabay.com

В Україні в продаж почали масово надходити огірки відкритого ґрунту.

Сезон реалізації цих овочів, як і всіх ранніх овочів, в Україні розпочався з помітним запізненням через окупацію Херсонської області, яка є лідером з виробництва ранньої продукції.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Зазначається, що наразі огірки відкритого ґрунту почали масово надходити у продаж практично у всіх регіонах країни, а відпускні ціни на цю продукцію озвучуються в діапазоні 10-15 грн/кг, що в середньому 3,5 рази дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Таку цінову різницю ключові гравці ринку пов'язують із окупацією Херсонської та Запорізької областей, які є лідерами з вирощування огірка у відкритому ґрунті та у літніх теплицях. Також не останню роль у таких високих цінах на ґрунтовий огірок відіграло і здорожчання логістики. 

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