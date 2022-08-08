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Використаємо всі 100%: Зеленський прокоментував нову оборонну допомогу від США

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Використаємо всі 100%: Зеленський прокоментував нову оборонну допомогу від США

Фото: Сайт президента України

До нового пакету допомоги, зокрема, увійши ракети для "Хаймарсів" та боєприпаси для артилерії.

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам надання Україні додаткової допомоги в галузі безпеки у розмірі $1 млрд. 

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 8 липня.

За його словами, до нового пакету допомоги, зокрема, увійши ракети для "Хаймарсів", боєприпаси для артилерії та "багато інших дійсно корисних речей".

"Дякую президенту Байдену і всьому народу Сполучених Штатів за цю підтримку, 100% якої ми використовуємо для захисту свободи, нашої спільної свободи", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що Пентагон оголосив про надання Україні додаткової допомоги в галузі безпеки у розмірі $1 млрд. ТакожСША виділяють Україні додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги.

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