Євро дорожчає, долар - без змін: курс валют на 14 грудня в обмінниках

Курс гривні в столичних обмінниках залишився на рівні 40,20 грн/дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 14 грудня, залишився на рівні попереднього показника - 40,20 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 25 копійок – до 42,15 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,70 грн за дол., євро – 41,25 грн за євро.

Нагадаємо, що фіксований курс долара, який від липня встановив НБУ, складає 36,57 грн/дол.

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Варто зазначити, що за прогнозом консенсус-групаи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Втім, такий прогноз найбільш песимістичний. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде перебувати на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

Водночас у бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол.

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