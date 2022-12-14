Біля кордону з Білоруссю вибухнула російська міна: що відомо

Поблизу кордону Білорусі та України вибухнула ворожа протипіхотна міна.
Біля кордону з Білоруссю від вибуху російської міни постраждала людина.
Про це 14 грудня повідомила Державна прикордонна служба України.
На Київщині в одному з населених пунктів, що перебував під окупацією російських окупантів, прикордонники зафіксували вибух.
На місце події негайно викликали фахівців. Як виявилося, вибухнула протипіхотна міна російського виробництва ПМН-4, яку після себе залишили загарбники. Через вибух постраждала людина. Її доправили в лікарню з мінно-вибуховою травмою.
Прикордонники наголосили, що в прикордонних з Росією та Білоруссю областях діють режимні обмеження, зокрема заборонено перебувати в лісових масивах.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов оцінив загрозу нападу з території Білорусі. Він зазначив, що якщо білорусі сунуться, то він їм "не заздрить".
Водночас США не підтверджують активності білоруських збройних сил біля кордонів з Україною.
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