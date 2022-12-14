Українців попереджають про небезпеку сходження лавин в Карпатах

Через лавинну небезпеку туристів закликають утриматися від походів у гори.

Сьогодні, 14 грудня, у Карпатах збережеться висока ймовірність сходження снігових лавин. Оголошено 3 рівень небезпеки.

Про це повідомив пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 14 грудня на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають гірськолижних туристів зважати на це та утриматися від походів у гори.

Погода в Карпатах

У Карпатах намело снігу і вдарили морози. У середу, 14 грудня, на високогр'ї хмарно та трохи вітряно, температура повітря опустилася до -17°С.

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