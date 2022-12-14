У Карпатах 17 градусів морозу: атмосферне фото з гори Піп Іван

В Карпатах не лише намело снігу, а ще й вдарили сильні морози. У середу, 14 грудня, температура повітря опустилася до -17°С.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Наголошується, що зимового ранку на високогір'ї хмарно та трохи вітряно. До слова, напередодні в горах йшов сніг, фіксували -15°С.

"Станом на 08:00, 14.12.2022 на г. Піп Іван Чорногірський ясно, невелика хмарність, вітер південно-західній 4-5 м/с", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптики попереджають, що вже цього тижня в Україні очікуються сильні морози, подекуди вночі температура опускатиметься до -10...-15 градусів.

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