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У Карпатах 17 градусів морозу: атмосферне фото з гори Піп Іван

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Карпатах 17 градусів морозу: атмосферне фото з гори Піп Іван

Фото: ТСН

На високогір'ї хмарно.

В Карпатах не лише намело снігу, а ще й вдарили сильні морози. У середу, 14 грудня, температура повітря опустилася до -17°С.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Наголошується, що зимового ранку на високогір'ї хмарно та трохи вітряно. До слова, напередодні в горах йшов сніг, фіксували -15°С.

"Станом на 08:00, 14.12.2022 на г. Піп Іван Чорногірський ясно, невелика хмарність, вітер південно-західній 4-5 м/с", - йдеться у повідомленні рятувальників. 

© facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, синоптики попереджають, що вже цього тижня в Україні очікуються сильні морози, подекуди вночі температура опускатиметься до -10...-15 градусів.

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Дата публікації
Перегляди
1564
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