В "ЛНР" дітей навчатимуть керувати безпілотниками

Окупанти збираються організувати так звані "центри військово-спортивної підготовки" для дітей.
На території самопроголошеної "ЛНР" російські загарбники хочуть впровадити "центри військово-спортивної підготовки" дітей, де їх навчатимуть керувати безпілотниками.
Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.
Зазначається, що відповідну програму збираються тестувати на території тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей, а також у Бурятії, Калмикії та Чечні.
"Для дітей від 14 до 18 років росіяни створять центри патріотичного виховання та військово-спортивної підготовки. До програми планують включити вогневу та інженерну підготовку, керування безпілотниками тощо", - розповідають в ОВА.
Ситуація на Луганщині
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що на сьогодні в області деокуповано 13 населених пунктів.
Військовий експерт Роман Світан припускає, що "росіяни зимуватимуть на Донбасі в кордонах до 24 лютого". На його думку, ворог не зможе обороняти північ Луганської області.
У так званій "ЛНР" запропонували замість канікул для учнів восьмих та десятих класів організувати "курс молодого бійця".
Російські окупанти облаштували військовий шпиталь в пологовому будинку в тимчасово захопленому Луганську.
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