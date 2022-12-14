В "ЛНР" дітей навчатимуть керувати безпілотниками

Окупанти збираються організувати так звані "центри військово-спортивної підготовки" для дітей.

На території самопроголошеної "ЛНР" російські загарбники хочуть впровадити "центри військово-спортивної підготовки" дітей, де їх навчатимуть керувати безпілотниками.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.

Зазначається, що відповідну програму збираються тестувати на території тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей, а також у Бурятії, Калмикії та Чечні.

"Для дітей від 14 до 18 років росіяни створять центри патріотичного виховання та військово-спортивної підготовки. До програми планують включити вогневу та інженерну підготовку, керування безпілотниками тощо", - розповідають в ОВА.

Ситуація на Луганщині

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що на сьогодні в області деокуповано 13 населених пунктів.

Військовий експерт Роман Світан припускає, що "росіяни зимуватимуть на Донбасі в кордонах до 24 лютого". На його думку, ворог не зможе обороняти північ Луганської області.

У так званій "ЛНР" запропонували замість канікул для учнів восьмих та десятих класів організувати "курс молодого бійця".

Російські окупанти облаштували військовий шпиталь в пологовому будинку в тимчасово захопленому Луганську.

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