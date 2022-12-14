В "ЛНР" детей будут учить управлять беспилотниками

Оккупанты собираются организовать так называемые "центры военно-спортивной подготовки" для детей.

На территории самопровозглашенной "ЛНР" российские захватчики хотят внедрить "центры военно-спортивной подготовки" детей, где их будут учить управлять беспилотниками.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА.

Соответствующую программу собираются тестировать на территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей, а также в Бурятии, Калмыкии и Чечне.

"Для детей от 14 до 18 лет россияне создадут центры патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. В программу планируется включить огневую и инженерную подготовку, управление беспилотниками и т.д.", — рассказывают в ОВА.

Ситуация в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что на сегодняшний день в области деоккупировано 13 населенных пунктов.

Военный эксперт Роман Свитан предполагает, что "россияне будут зимовать на Донбассе в границах до 24 февраля". По его мнению, враг не сможет оборонять север Луганской области.

В так называемой ЛНР предложили вместо каникул для учеников восьмых и десятых классов организовать "курс молодого бойца".

Российские оккупанты обустроили военный госпиталь в роддоме во временно захваченном Луганске.

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