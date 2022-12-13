Оккупанты обустроили военный госпиталь в роддоме в Луганске

Российские оккупанты обустроили военный госпиталь в роддоме во временно захваченном Луганске.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В Луганске один из корпусов роддома оккупанты переоборудованы под военный госпиталь. Для оказания медицинской помощи солдатам захватчики привлекают медицинский персонал из Российской Федерации.

По его словам, захватчики используют инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированных территориях Украины для предоставления квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

Гайдай также сообщил, что в Кременной россияне выселяют жителей из квартир на первых и вторых этажах и поселяются там.

Напомним, во временно захваченной Луганской области российские войска в школах вместо каникул пытаются ввести военную подготовку детей. Учащиеся 8 и 10 классов будут ходить на "курс молодого бойца".

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