Оккупанты обустроили военный госпиталь в роддоме в Луганске

Раненых солдат армии лечат медики из РФ.
Российские оккупанты обустроили военный госпиталь в роддоме во временно захваченном Луганске.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В Луганске один из корпусов роддома оккупанты переоборудованы под военный госпиталь. Для оказания медицинской помощи солдатам захватчики привлекают медицинский персонал из Российской Федерации.
По его словам, захватчики используют инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированных территориях Украины для предоставления квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим.
Гайдай также сообщил, что в Кременной россияне выселяют жителей из квартир на первых и вторых этажах и поселяются там.
Напомним, во временно захваченной Луганской области российские войска в школах вместо каникул пытаются ввести военную подготовку детей. Учащиеся 8 и 10 классов будут ходить на "курс молодого бойца".
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