Середа буде морозною: прогноз погоди в Україні на 14 грудня

Погода буде хмарною та хмарною з проясненнями.

У середу, 14 грудня, в Україні буде переважно морозна погода.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 14 грудня вночі у Сумській, Полтавській, Харківській, та Луганській областях, вдень на Закарпатті, в Карпатах та на Львівщині очікується сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах України, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вночі у північно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с та хуртовина.

Температура протягом доби 1-6° морозу, вночі в західних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та на півночі Одеської областей 6-11° морозу, вдень на узбережжі морів та в Криму 0-5° тепла.

У Києві 14 грудня буде без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що цього тижня до України повернуться морози, щоправда вдень вони не будуть дуже сильними. Взагалі, за прогнозами синоптиків, зима 2022-2023 буде теплою. Звісно, що періоди похолодання також будуть, однак вони будуть короткотривалими.

Так, за даними народного синоптика Станіслава Щедріна, арктичне холодне повітря завітає до України у другій половині січня на початку лютого - тоді, за його прогнозами, очікується морози до 15-20°.

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