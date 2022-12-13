Среда будет морозной: прогноз погоды в Украине на 14 декабря

Погода будет облачной и облачной с прояснениями.

В среду, 14 декабря, в Украине будет в основном морозная погода.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 14 декабря ночью в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях, днем на Закарпатье, в Карпатах и Львовской области ожидается снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах Украины, кроме юга, местами гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, ночью в северо-восточных областях местами порывы 15-20 м/с и вьюга.

Температура в течение суток 1-6° мороза, ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и на севере Одесской областей 6-11° мороза, днем на побережье морей и в Крыму 0-5° тепла.

В Киеве 14 декабря будет без существенных осадков, на дорогах местами гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что на этой неделе в Украину вернутся морозы, правда, днем они не будут очень сильными. Вообще, по прогнозам синоптиков, зима 2022-2023 будет теплой. Конечно, периоды похолодания тоже будут, однако они будут кратковременными.

Так, по данным народного синоптика Станислава Щедрина, арктический холодный воздух приедет в Украину во второй половине января в начале февраля — тогда, по его прогнозам, ожидается морозы до 15-20°.

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