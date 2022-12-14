У Росії немає проблем із постачанням дронів-камікадзе з Ірану - Ігнат

Проблем із логістикою ударних безпілотників з Ірану у Росії наразі немає, оскільки країни мають спільне Каспійське море та можуть переправляти невеликі партії навіть морським шляхом, а також доставляти їх повітряним засобом.

Про це в ефірі телемарафону 14 грудня повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Попередня інформація була від Головного управління розвідки, що замовила Росія 1,740 тис. цих БПЛА і перша партія, про яку ми зараз говоримо, було використано понад 400 цих БПЛА", – заявив він.

Ігнат додав, що Іран може доставляти РФ дрони як повітрям, так і морем, оскільки Росія та Іран мають спільне Каспійське море і можуть доставляти безпілотники невеликими партіями навіть морським шляхом.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ наголосив, що росіяни сьогодні вночі здійснили вже третю за останній час атаку іранськими ударними безпілотниками. Чи були це дрони вже з нової партії – має встановити українська розвідка, зазначив Ігнат.

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Нагадаємо, 14 грудня ранок у трьох областях України – Київській, Житомирській та Вінницький розпочався з повітряної тривоги через атаку ворожих дронів. Щонайменше 13 дронів-камікадзе було збито силами ППО на території Київської області. Водночас, є і прильоти - у Вишневому, що під Києвом, відомо про пошкодження житлового будинку і автівки. Є влучання і у самій столиці - у Шевченківському району Києва уламки дрона пошкодили адміністративні та чотири житлові будівлі.

Речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила, що у Києві жертв та постраждалих від ворожої атаки, на щастя, немає.

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