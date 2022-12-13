Жданов розповів, що має Україна для захисту від іранських ракет

На думку Жданова, постачатиме Іран ці ракети Росії чи ні – шанси 50 на 50.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що може допомогти вберегтися від іранських ракет.

Про це він сказав в ефірі свого youtube-каналу.

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За словами експерта, захист України від цих ракет "дуже слабенький".

"Тому що кількість протиракетних систем у нашої ППО дуже мале. Якби цих комплексів дали хоча б стільки, скільки обіцяли. Бо до кінця року Німеччина обіцяла ще три комплекси IRIS-T, а їх досі не бачимо. Комплекси NASAMS – два ми отримали, а ще чотири чекаємо взимку. Тому із засобами захисту від балістичних ракет дуже туго", – пояснив він.

На думку Жданова, постачатиме Іран ці ракети Росії чи ні – питання дискусійне. Адже все буде залежати від того, що Захід запропонує Ірану в плану важелів впливу, тобто чим натисне на Тегеран.

"І від цього залежатиме рішення Ірана, передавати ці ракети, чи ні. Тегеран намагається виправдатися, що дальність зменшить, але це все казки. Передадуть чи не передадуть, я би оцінив 50 на 50. Росія тисне, Іран думає, Захід шукає способи впливу", – підсумував експерт.