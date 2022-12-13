Жданов рассказал, что у Украины есть для защиты от иранских ракет

По мнению Жданова, будет ли Иран поставлять эти ракеты России или нет – шансы 50 на 50.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что может помочь уберечься от иранских ракет.
Об этом он сказал в эфире своего youtube-канала.
По словам эксперта, защита Украины от этих ракет "очень слабенькая".
"Потому что количество противоракетных систем у нашей ПВО очень мало. Если бы этих комплексов дали хотя бы столько, сколько обещали. Потому что до конца года Германия обещала еще три комплекса IRIS-T, а их до сих пор не видим. Комплексы NASAMS – два мы получили, а еще четыре ждем зимой. Поэтому со средствами защиты от баллистических ракет очень туго", – объяснил он.
По мнению Жданова, будет ли Иран поставлять эти ракеты России или нет – вопрос дискуссионный. Ведь все будет зависеть от того, что Запад предложит Ирану в плане рычагов влияния, то есть чем нажмет на Тегеран.
"И от этого будет зависеть решение Ирана, передавать эти ракеты или нет. Тегеран пытается оправдаться, что дальность уменьшит, но это все сказки. Передадут или не передадут, я бы оценил 50 на 50. Россия давит, Иран думает, Запад ищет способы воздействия", – подытожил эксперт.
Ранее военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан объяснил, что иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar перехватывать может небольшое количество зенитных ракетных комплексов. По его словам, у Украины почти нет средств, чтобы бороться с этими ракетами.
Напомним, что в середине октября издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Иран планирует передать России баллистические ракеты. Однако по состоянию на 13 декабря информации о том, что оккупанты получили эти ракеты, не было.
По мнению эксперта Павла Нарожного, Иран не передаст России оружие, если Америка ослабит санкции.
Российский публицист и социолог Андрей Пионтковский уверен, что Иран в этом вопросе давит не только Запад, но и Израиль, Турция и Азербайджан.
Читайте также:
- "Мы — за дипломатическое разрешение конфликта": в Иране цинично отрицают поставки оружия РФ в войне против Украины
- Сколько ракет осталось в России: эксперт рассказал о боевом арсенале оккупантов
- Иран в ближайшие месяцы усилит военную помощь России – британская разведка