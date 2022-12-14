У России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана — Игнат

Проблем с логистикой ударных беспилотников из Ирана у России сейчас нет, поскольку страны имеют общее Каспийское море и могут переправлять небольшие партии даже по морскому пути, а также доставлять их воздушным средством.

Об этом в эфире телемарафона 14 декабря сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Предварительная информация была от Главного управления разведки, заказавшей Россия 1,740 тыс. этих БПЛА и первая партия, о которой мы сейчас говорим, было использовано более 400 этих БПЛА", – заявил он.

Игнат добавил, что Иран может доставлять РФ дроны как по воздуху, так и по морю, поскольку Россия и Иран имеют общее Каспийское море и могут доставлять беспилотники небольшими партиями даже морским путем.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что россияне сегодня ночью совершили уже третью за последнее время атаку иранскими ударными беспилотниками. Были ли это дроны из новой партии – должна установить украинская разведка, отметил Игнат.

Также читайте Жданов рассказал, что у Украины есть для защиты от иранских ракет

Напомним, 14 декабря утро в трех областях Украины – Киевской, Житомирской и Винницкой началось с воздушной тревоги из-за атаки вражеских дронов. По меньшей мере 13 дронов-камикадзе были сбиты силами ПВО на территории Киевской области. В то же время, есть и прилеты — в Вишневом под Киевом известно о повреждении жилого дома и автомобиля. Есть попадание и в самой столице – в Шевченковском районе Киева обломки дрона повредили административные и четыре жилых здания.

Пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага сообщила, что в Киеве жертв и пострадавших от вражеской атаки, к счастью, нет.

Читайте также: