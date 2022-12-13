Нова загроза з Білорусі та вірогідність наступу: експерт попередив про нюанси

Приліт в Білорусь літаків, які є носіями "Кинджалів", будівництво річкових переправ в напрямку України – все це несе чергову загрозу для України. Але цього разу у такої військової активності є певні нюанси.

Про них в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Загроза з боку Білорусі була, є та буде. До тих пір, поки буде тривати війна, до тих пір, поки там буде так званий президент Олександр Лукашенко. Але зараз ця загроза мінімальна", - каже Олександр Коваленко та пояснює, чому так вважає.

"Якщо, наприклад, казати про військовий літак Міг – 31К з "Кинджалами", то вони його використовують не в перший раз, - пояснює експерт. - Роблять це для того, щоб тримати в напруженні нашу ППО, щоб в Україні були повітряні тривоги. Щодо загрози вторгнення з боку Білорусі – воно зараз також мінімальне. Щоб зібрати сили для наступальних дій – потрібен час, формування таких сил не буде непомітним. Все, що зараз там відбувається – нагадує навчання, імітацію загрози біля наших кордонів, щоб відволікти наші ресурси з інших напрямків. Засоби та сили, які зараз сконцентровані в Білорусі, не дозволяють здійснити сухопутний наступ та захоплення області чи обласного міста на території України. Цього критично недостатньо".

За словами Олександра Коваленка, зараз у Росії не більше 40 "Кинджалів". Налагодити їх виробництво країні-окупанту складно через те, що для цього потрібні іноземні комплектуючі.

Читайте також: