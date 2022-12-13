Данілов - про загрозу наступу з Білорусі: "Я їм не заздрю"

Данілов зазначив, що Україна готова реагувати на загрози.
Секретар РНБО Олексій Данілов оцінив загрозу нападу з території Білорусі. Він зазначив, що якщо білорусі сунуться, то він їм не заздрить.
Про це він сказав 13 грудня в етері телемарафону.
"Справді, сьогодні там були навчання. Ми знали, що вони там відбуватимуться. Для нас це не було несподіванкою. Ми готові до будь-якого розвитку подій, якщо РФ спільно з Білоруссю здійснюватимуть ті чи інші акти агресії", - зазначив Данілов.
Секретар РНБО наголосив, що Україна готується до ймовірного наступу.
"Якщо хтось поткнеться на нашу територію, то я йому не заздрю", - наголосив Данілов.
Перевірка боєготовності армії Білорусі: що відомо
Раніше самопроголошений президент Лукашенко доручив своїм підлеглим розпочати перевірку бойової готовності білоруської армії.
Також білоруські активісти зазначили, що Лукашенко перекидає підрозділ сил спеціальних операцій — 103-тю Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду до Брестської області, що біля кордону з Україною.
Українські прикордонники уже відреагували на цю інформацію, зазначивши, що білоруси нагнітають ситуацію на білорусько-українському кордоні. Прикордонники посилено спостерігатимуть за ситуацією в Білорусі.
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