Данилов — об угрозе наступления из Беларуси: "Я им не завидую"

Секретарь СНБО Алексей Данилов оценил угрозу нападения с территории Беларуси. Он отметил, что если белорусы двигаются, то он им не завидует.

Об этом он сказал 13 декабря в эфире телемарафона.

"Действительно, сегодня там были учения. Мы знали, что они будут там проходить. Для нас это не было неожиданностью. Мы готовы к любому развитию событий, если РФ совместно с Беларусью будут осуществлять те или иные акты агрессии", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина готовится к вероятному наступлению.

"Если кто-то сунется на нашу территорию, то я ему не завидую", — подчеркнул Данилов.

Проверка боеготовности армии Беларуси: что известно

Ранее самопровозглашенный президент Лукашенко поручил своим подчиненным приступить к проверке боевой готовности белорусской армии.

Также белорусские активисты отметили, что Лукашенко опрокидывает подразделение сил специальных операций — 103 Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду в Брестскую область, что у границы с Украиной.

Украинские пограничники уже отреагировали на эту информацию, отметив, что белорусы нагнетают ситуацию на белорусско-украинской границе. Пограничники будут усиленно наблюдать за ситуацией в Беларуси.

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