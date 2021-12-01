За програмою “Велике будівництво” будують 16 сучасних аеропортів по всій Україні – Зеленський

У рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” будуть оновлені аеропорти у 16 містах України.

Про це розповів Володимир Зеленський під час звернення до Верховної Ради зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Крім того, у планах – побудувати новий аеропорт міжнародного значення на Закарпатті між Ужгородом та місто Мукачево й ще два цивільні аеропорти на сході України. Будівництво злітно-посадкової смуги нового аеропорту на Закарпатті розпочнеться наступного року.

"Уперше за багато років новий національний авіаперевізник зможе літати в нові регіональні аеропорти, які ми будуємо", - наголосив Зеленський.

На сході України планують збудувати 2 аеропорти: поблизу Маріуполя і ще один - між Краматорськом та Слав'янськом.

Нагадаємо, 25 листопада Міністерство інфраструктури України підписало меморандум про розвиток та співпрацю у сфері авіації з європейською авіабудівною компанією Airbus. Згідно з меморандумом, Україна зможе закупити 22 літака для нового державного авіаперевізника в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво”.