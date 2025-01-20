За що можуть не платити українські пенсіонери

Пенсіонери, які працювали у переліку певних галузей, звільняються від сплати за газопостачання і тверде паливо.
Деякі пенсіонери в Україні можуть не платити за окремі житлово-комунальні послуги. Це залежить від професії та місця проживання.
Це передбачає постанова уряду щодо "Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї".
Хто з пенсіонерів може не платити за компослуги
Згідно з постановою, не платити за компослуги можуть пенсіонери, які проживають у сільській місцевості.
Пенсіонери також мають право на певні пільги, які дозволяють отримувати окремі послуги зі знижкою або зовсім безкоштовно.
Пільги мають пенсіонери, які до виходу на пенсію працювали у таких галузях: освіта (вчителі), бібліотечна справа, медицина, культура. Ці пенсіонери звільняються від сплати за газопостачання і тверде паливо.
Окрім пільг, пенсіонери також можуть оформити житлову субсидію, яка дозволить платити менше за компослуги. Це додаткова підтримка для тих, хто має обмежені доходи.
Додаткові пільги для пенсіонерів
Пенсіонери в Україні мають право на додаткові пільги, серед яких безкоштовний проїзд у міському транспорті, окрім метро та таксі.
Люди похилого віку можуть отримати безкоштовну первинну та вторинну юридичну допомогу. Це за умови, якщо розмір пенсії становить менш ніж 4 722 грн або менш ніж 6 056 грн для осіб з інвалідністю.
Пенсіонери мають право не платити земельний податок за ділянки, які відповідають нормам, визначеним українським законодавством. Ці пільги на земельний діють тільки у разі, якщо площа ділянки не перевищує законодавчо встановлені межі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто в Україні право на 100% знижки на оплату комунальних послуг.
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