За що можуть не платити українські пенсіонери

Пенсіонери, які працювали у переліку певних галузей, звільняються від сплати за газопостачання і тверде паливо.

Деякі пенсіонери в Україні можуть не платити за окремі житлово-комунальні послуги. Це залежить від професії та місця проживання.

Це передбачає постанова уряду щодо "Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї".

Хто з пенсіонерів може не платити за компослуги

Згідно з постановою, не платити за компослуги можуть пенсіонери, які проживають у сільській місцевості.

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Пенсіонери також мають право на певні пільги, які дозволяють отримувати окремі послуги зі знижкою або зовсім безкоштовно.

Пільги мають пенсіонери, які до виходу на пенсію працювали у таких галузях: освіта (вчителі), бібліотечна справа, медицина, культура. Ці пенсіонери звільняються від сплати за газопостачання і тверде паливо.

Окрім пільг, пенсіонери також можуть оформити житлову субсидію, яка дозволить платити менше за компослуги. Це додаткова підтримка для тих, хто має обмежені доходи.

Додаткові пільги для пенсіонерів

Пенсіонери в Україні мають право на додаткові пільги, серед яких безкоштовний проїзд у міському транспорті, окрім метро та таксі.

Люди похилого віку можуть отримати безкоштовну первинну та вторинну юридичну допомогу. Це за умови, якщо розмір пенсії становить менш ніж 4 722 грн або менш ніж 6 056 грн для осіб з інвалідністю.

Пенсіонери мають право не платити земельний податок за ділянки, які відповідають нормам, визначеним українським законодавством. Ці пільги на земельний діють тільки у разі, якщо площа ділянки не перевищує законодавчо встановлені межі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто в Україні право на 100% знижки на оплату комунальних послуг.

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