Adidas Superstar - ікона вуличної моди на довгі роки

Понад 50 років тому кросівки adidas Originals Superstar вперше з'явилися на полицях магазинів у США. Відтоді цей силует став фаворитом на кортах і улюбленим взуттям кількох субкультур у США та в усьому світі. У народі Superstar отримали назву «черепашки» через свій відомий гумовий мисок у вигляді мушлі. Однак сьогодні вони вважаються культовою моделлю, яка вплинула на розвиток сучасної культури кросівок. Що ж робить кросівки Superstar такими особливими й довговічними? Про це читайте далі.

Коротка історія кросівок Superstar

Суперзірка в колекції Adidas з'явилася завдяки прагненню компанії вийти на американський баскетбольний ринок, на якому на той час домінував Converse. Бренд представив Superstar у 1969 році як перші низькі баскетбольні кросівки з повністю шкіряним верхом, який забезпечував кращу підтримку, ніж верх з тканини на конверсах. Нова модель мала характерний гумовий мисок спереду, який мав захищати пальці ніг від травм і забезпечувати додаткову міцність. На кросівках також був ялинковий візерунок з тонких канавок покращував зчеплення з майданчиком, і фірмові три смужки Adidas з боків.

Superstar швидко привернули увагу гравців НБА, особливо Каріма Абдул-Джаббара, який став обличчям кросівок і носив їх протягом усієї своєї кар'єри. До 1973 року ці кросівки носили понад 75% всіх гравців НБА, і вони стали найбільш продаваним баскетбольним взуттям десятиліття. Неймовірний культ adidas Superstar на той час був також і серед гравців коледжів і середніх шкіл, а також серед уболівальників і глядачів.

Дизайн та особливості моделі Superstar

Дизайн кросівок Adidas Superstar неможливо не впізнати, адже він майже не змінюється вже кілька десятиліть поспіль. Кросівки мають гумовий носок, шнурівку та три смужки з обох боків шкіряного верху. Підошва виготовлена з товстішого гумового матеріалу, щоб забезпечити більшу амортизацію й підтримку. Верхня частина кросівок Superstar виготовлена з комбінації шкіри та синтетичних матеріалів, що робить їх зручними під час носіння, проте досить міцними, щоб прослужити багато років при належному догляді.

Сьогодні ви можете придбати суперстари у безлічі кольорів: від класичного білого з чорною смужкою, червоною смужкою або зеленою смужкою до лімітованих моделей з прапорами та емблемами країн, які були випущені до Чемпіонату світу з футболу. Якщо ви справжній фанат, ви навіть можете купити їхню колабораційну Lego-версію. Баскетбольні кросівки з низьким верхом і нескінченною здатністю адаптуватися до кожної нової хвилі культури слід вважати справжньою іконою.

Ікона вуличного стилю

Хоча дизайн Superstar більше підходить для спортивного взуття, проте у 1980-х роках вони дійсно почали набувати популярності за межами спортивних кіл, завдяки своїй асоціації з музикою хіп-хопу та вуличним стилем. Виразний гумовий носок, характерний для оригінального дизайну, залишається культовим донині та вважається одним з найбільш впізнаваних аспектів дизайну взуття. Особливо популярною модель стала після того, як їх обрав для себе хіп-хоп гурт Run-D.M.C. Музиканти навіть написали пісню «My Adidas»на честь Superstars, а невдовзі кросівки стали найпопулярнішим взуттям у всьому світі.

З часом популярність кросівок Adidas Superstar тільки зростала. Їх продовжують носити як зірки, так і пересічні люди. Кросівки стали символом ідентичності та самовираження, можливістю виразити свій індивідуальний стиль і приєднатися до чогось більшого, ніж вони самі: до спільної спільноти, заснованої на стилі, ставленні та приналежності.