Астрологиня назвала знаки зодіаку, які впевнені, що всі довкола їм винні

У взаєминах з оточенням всі ми поводимося по-різному: хтось віддає свої моральні ресурси, а хтось охоче їх приймає.
Але, мабуть, найскладніше спілкуватися з тими, хто не любить віддавати, але водночас дуже любить брати, вважаючи, що всі як близькі, так і не дуже люди їм чимось зобов'язані. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вважають, що всі їм винні.
Діва
Діви, напевно, народилися з упевненістю в тому, що їм усі винні, – до того ж, як у моральному, так і в матеріальному плані, тому вони зляться, коли щось, образно кажучи, пропливає повз їхні руки. Найкращий спосіб уникнути їхнього гніву, віддати їм те, що вони вважають своїм.
Рак
Раки – треба віддати їм належне – вміють і брати, і віддавати, але все ж таки бажання щось отримати у них часто переважує. Так, вони із задоволенням приймають як належне різноманітні знаки уваги, водночас нічого не даючи натомість, а не отримуючи, починають їх вимагати.
Лев
Леви впевнені, що все – винятково з любов'ю та увагою оточення – має належати лише їм за правом народження. Приймаючи такі стосунки, вони рідко дякують, оскільки вважають їх само собою зрозумілим, але й не отримавши належного, не ображаються – на їхній вік поклоніння вистачить.
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