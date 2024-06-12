Астрологічний прогноз на 12 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для справ, які можна завершити до вечора, на проєкти, що довго грають, краще не націлюватися.

Символ дня: роза вітрів.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий, сапфіровий, аметистовий.

Щасливе каміння дня: геліотроп, бірюза, сапфір.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними наслідками, тому не варто зволікати з їх лікуванням.

Харчування дня: під забороною куряче м'ясо та яйця. Рекомендується включити до раціону сезонні фрукти та ягоди.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай культур із їстівною верхньою частиною: горошку, кукурудзи та листової зелені.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани та амулети, які приваблюють успіх у фінансових питаннях.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть корисну інформацію – потрібно її проаналізувати.

Табу дня: не можна нікого обдурювати – навіть у дрібницях.

Цитата дня: «Чим важче досягти успіху, тим рішучіше треба братися за справу» (П'єр Карон де Бомарше).

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