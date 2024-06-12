Білий дім анонсував зустріч Байдена та Зеленського на саміті G7

Під час саміту США продемонструють свою беззаперечну підтримку України.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден та його український колега Володимир Зеленський проведуть зустріч 13 червня на полях саміту G7 в Італії.

Також читайте Саміт НАТО у Вашингтоні: Дуда вразив приємною новиною щодо України

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"У четвер президент Байден і президент Зеленський зустрінуться, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України як зараз, так і в майбутньому. Після цієї зустрічі обидва лідери — президент Байден і президент Зеленський — візьмуть участь у прес-конференції", - повідомив радник Білого дому.

Він заявив, що під час саміту США продемонструють свою беззаперечну підтримку України. Кірбі зазначив, що будуть зроблені сміливі кроки, щоб показати диктатору Путіну, що час не на його боці і він не зможе перечекати підтримку США у боротьбі за свободу українського народу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та Німеччина виступають за заморожування конфлікту.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна найближчим часом отримає від Німеччини додаткові системи ППО.

Читайте також: