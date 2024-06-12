Президент США прокоментував обвинувальний вирок суду його синові

Він заявив, що поважає судовий процес, тому ухвалить його рішення.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловився щодо обвинувального вироку своєму синові Хантеру Байдену.

Про це інформує The Washington Post.

Разом з тим він заявив, що разом зі своєю дружиною зажди підтримуватимуть свого сина.

"Як я вже говорив минулого тижня, я прийму результат цієї справи і продовжуватиму поважати судовий процес, поки Хантер розглядає апеляцію. Ми з Джілл завжди підтримуватимемо Хантера та інших членів нашої родини своєю любов'ю і підтримкою. Ніщо і ніколи цього не змінить", - заявив президент США.

Також президент США додав, що він і дружина пишаються тією людиною, якою сьогодні є Хантер.

"Як я сказав минулого тижня, я президент, але я також тато. Джилл і я любимо нашого сина і дуже пишаємося тією людиною, якою він є сьогодні... Багато сімей, чиї близькі боролися із залежністю, розуміють почуття гордості, коли бачиш, як той, кого ти любиш, виходить з іншого боку і стає таким сильним і стійким в одужанні", – сказав Джо Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суддя у кримінальному процесі проти Дональда Трампа за підкуп порнозірки оштрафував його на 1000 доларів за неповагу до суду.

Крім того, ми раніше інформували, що чоловіка засудили до 60 років ув'язнення за злочини проти дітей.

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