Астрологічний прогноз на 6 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для важливих професійних – і життєвих – рішень, але тільки в тому разі, якщо вони будуть ухвалені здоровим глуздом, а не під впливом емоцій. Займаючись справами, важливо уникати рутинної роботи та перенапруженості.

Символ дня: гроно винограду.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий, лимонний.

Щасливе каміння дня: прозорий аметист, цирконій, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: нирки, ендокринні залози.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, перебігають у гострій формі, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням. Також необхідно бути обережними – велика ймовірність інфекційних захворювань і травм.

Харчування дня: можна дозволити собі помірну кількість шкідливої їжі та алкоголю – найкраще сухе червоне вино.

Стрижка дня: від будь-яких маніпуляцій із волоссям – зокрема й стрижки – краще відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-якої роботи в саду та городі.

Магія та містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги, а також чистити прикраси.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – зазвичай вонизбуваються на третій день.

Табу дня: не можна сумувати та тужити.

Цитата дня: "Веселощі не наповнюють серце, а лише розгладжують зморшки" (Сенека).

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