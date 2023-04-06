Астрологический прогноз на 6 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для важных профессиональных – и жизненных – решений, но только в том случае, если они будут приняты по здравому размышлению, а не под влиянием эмоций. Занимаясь делами, важно избегать рутинной работы и перенапряжения.
Символ дня: гроздь винограда.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой, лимонный.
Счастливые камни дня: прозрачный аметист, цирконий, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: почки, эндокринные железы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому не стоит затягивать с их лечением. Также необходимо соблюдать осторожность – велика вероятность инфекционных заболевания и травм.
Питание дня: можно позволить себе умеренное количество вредной пищи и алкоголя – лучше всего сухого красного вина.
Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами – в том числе и стрижки – лучше отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любой работы в саду и огороде.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, а также чистить украшения.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они исполняются на третий день.
Табу дня: нельзя грустить и тосковать.
Цитата дня: "Веселье не наполняет сердце, а лишь разглаживает морщины" (Сенека).
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