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Астрологический прогноз на 6 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
276
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 6 апреля

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для важных профессиональных – и жизненных – решений, но только в том случае, если они будут приняты по здравому размышлению, а не под влиянием эмоций. Занимаясь делами, важно избегать рутинной работы и перенапряжения. 

Символ дня: гроздь винограда. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотой, лимонный. 

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, цирконий, обсидиан. 

За какую часть тела отвечает: почки, эндокринные железы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому не стоит затягивать с их лечением. Также необходимо соблюдать осторожность – велика вероятность инфекционных заболевания и травм. 

Питание дня: можно позволить себе умеренное количество вредной пищи и алкоголя – лучше всего сухого красного вина. 

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами – в том числе и стрижки – лучше отказаться. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любой работы в саду и огороде. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, а также чистить украшения. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они исполняются на третий день. 

Табу дня: нельзя грустить и тосковать. 

Цитата дня: "Веселье не наполняет сердце, а лишь разглаживает морщины" (Сенека). 

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Дата публикации
Просмотры
276
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