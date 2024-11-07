Астрологічний прогноз на 7 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергія, яка переповнюватиме кожного з нас, може дати хибне відчуття всесильності – не варто йому довіряти.

Символ дня: Півень.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливе каміння дня: сапфір, корал.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, особливо якщо вони пов'язані з органами дихання, можуть тривати довго, тому важливо не лише вчасно звернутися до лікаря, але й чітко дотримуватися його вказівок.

Харчування дня: можна вживати все, крім курячого м'яса і яєць.

Стрижка дня: краще перенести стрижку на інший день.

Магія та містика дня: можна виготовляти амулети та талісмани на залучення талану у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сновидіння цієї ночі дадуть відповідь на важливе життєве запитання, тож не варто їх ігнорувати.

Табу дня: спілкуючись із людьми, необхідно зважувати кожне слово.

Цитата дня: «Творчість не можна витратити. Що більше ви використовуєте, то більше у вас залишається» (Мая Енжелоу).

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