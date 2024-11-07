Астрологический прогноз на 7 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергия, которая будет переполнять каждого из нас, может дать ложное ощущение всесильности – не стоит ему доверять.

Символ дня: петух.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: сапфир, коралл.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, особенно если они связаны с органами дыхания, могут длиться долго, поэтому важно не только вовремя обратиться к врачу, но и четко следовать его указаниям.

Питание дня: можно употреблять в пищу все, кроме куриного мяса и яиц.

Стрижка дня: стрижку лучше перенести на другой день.

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы на привлечение удачи в бизнесе и финансах.

Сны дня: сновидения нынешней ночи дадут ответ на важный жизненный вопрос, так что не стоит их игнорировать.

Табу дня: общаясь с людьми, необходимо взвешивать каждое слово.

Цитата дня: "Творчество нельзя израсходовать. Чем больше вы используете, тем больше у вас остается" (Майя Энджелоу).

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