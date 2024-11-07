Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 7 ноября

Астрологический прогноз на 7 ноября

Петух - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: энергия, которая будет переполнять каждого из нас, может дать ложное ощущение всесильности – не стоит ему доверять. 

Символ дня: петух. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый. 

Счастливые камни дня: сапфир, коралл.

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, особенно если они связаны с органами дыхания, могут длиться долго, поэтому важно не только вовремя обратиться к врачу, но и четко следовать его указаниям. 

Питание дня: можно употреблять в пищу все, кроме куриного мяса и яиц. 

Стрижка дня: стрижку лучше перенести на другой день. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы на привлечение удачи в бизнесе и финансах. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи дадут ответ на важный жизненный вопрос, так что не стоит их игнорировать. 

Табу дня: общаясь с людьми, необходимо взвешивать каждое слово. 

Цитата дня: "Творчество нельзя израсходовать. Чем больше вы используете, тем больше у вас остается" (Майя Энджелоу). 

Читайте также: 

Как не терять равновесие на третий год войны?

Как не терять равновесие на третий год войны?

Похожие темы:

Следующая публикация