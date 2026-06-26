Астрологічний прогноз на 26 червня

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день співчуття та милосердя, коли обов’язково слід робити добро — займатися благодійністю, волонтерством, допомагати тим, хто цього потребує.

Символ дня: Магічна чаша.

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Стихія дня: Дерево .

Щасливий колір дня: блакитний , синій, колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: перламутр , жовтий корал, рожева перлина.

За яку частину тіла відповідає: серце .

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Хвороби дня: хвороби сьогоднішнього дня можуть стати небезпечними, якщо вчасно не звернутися до лікаря. Небажано проводити операції на серці та хребті.

Харчування протягом дня: слід вживати якомога більше грубої їжі та пити якомога більше води, трав’яних чаїв і свіжовичавлених соків.

Стрижка дня: стрижка цього дня протипоказана.

Сьогоднішні дачні роботи: цей день підходить для будь-яких садово-городніх робіт, але найголовніше — поливати та підживлювати рослини.

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Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, що використовують магічну силу проточної води.

Денні сни: сни цієї ночі — пророчі, вони збуваються на сьомий день.

Табу дня: не можна розбивати скляний посуд і розливати воду.

Цитата дня: «Вдячність швидко втрачає актуальність» (Аристотель).

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