Чому коли діти виростають, батьки не можуть відпустити / © Credits

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Створення змішаної сім’ї рідко буває простим процесом. Навіть коли двоє людей щиро кохають одне одного, за плечима можуть залишатися попередні стосунки, діти та сформовані роками сімейні звички.

Саме з такою ситуацією зіткнувся герой листа до видання The Washington Post. Він одружений трохи більш як три роки, хоча зі своєю дружиною знайомий уже понад шість. Для неї це другий шлюб, для нього — перший. Однак їхні стосунки опинилися на межі серйозної кризи через дорослих синів жінки від першого шлюбу.

Батьківська турбота перетворюється на проблему

За словами чоловіка, його 27-річний пасинок уже три роки не працює та бореться з алкогольною залежністю. Він живе у батька безплатно, а батьки продовжують підтримувати його фінансово та побутово.

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Молодший син, якому 22 роки, чотири роки проживав разом із подружжям під час навчання в коледжі. Після отримання диплома вирішив працювати у сфері будівництва та ландшафтного дизайну.

Подружжя спочатку домовилося, що після завершення навчання молодий чоловік почне сплачувати оренду житла, поки не знайде власне помешкання. Однак згодом дружина змінила свою позицію, і це стало черговою причиною конфлікту.

Чоловік відчуває, що його думку більше не враховують, а будь-яка спроба обговорити тему завершується сваркою. За його словами, навіть родичі дружини вважають, що ситуація з синами може зруйнувати шлюб.

Не все так однозначно

Експерт із сімейних стосунків Ерік Томас, який відповідав на лист, пропонує подивитися на ситуацію ширше.

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Перш за все він радить винести складні розмови за межі дому. Коли одна й та сама суперечка повторюється роками, партнери часто перестають чути одне одного. У такому випадку допомогти може сімейний психолог — нейтральна людина, яка допоможе побачити справжню суть проблеми.

Ще один важливий момент те, що стосунки матері з її дітьми існували задовго до появи нового шлюбу. Це не означає, що вони важливіші за подружні взаємини, але вони значно глибші та складніші.

Саме тому створення змішаної сім’ї не завершується у день весілля. Це тривалий процес, який вимагає терпіння, діалогу та готовності адаптуватися до нових ролей.

Не всі проблеми однакові

Ерік також звертає увагу на те, що чоловік може несвідомо об’єднувати проблеми обох синів в одну велику претензію до дружини. Насправді ситуації різні. Старший син має проблему алкогольної залежності та проживає окремо. Молодший — щойно закінчив навчання та лише починає будувати кар’єру. Тому важливо розглядати кожну ситуацію окремо, а не перетворювати будь-яку розмову на оцінку загальний батьківських рішень.

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Про що суперечка

Іноді конфлікт, який здається фінансовим, насправді має зовсім іншу природу. Чи справді питання полягає в орендній платі та, можливо, чоловік почувається непочутим у власному домі. Обидва почуття цілком зрозумілі, але потребують різних рішень.

Саме тому експерт радить поставити просте запитання, а саме, чому дружина змінила свою думку щодо оренди та так само відверто пояснити, чому це питання є важливим для чоловіка.

Цілком можливо, що подружжя має різні погляди на фінансову самостійність дітей, але при цьому прагне однієї мети — добробуту родини та майбутнього молодої людини.

Конфлікти через дорослих дітей — одна з найпоширеніших причин напруги у повторних шлюбах. Особливо коли йдеться про фінансову підтримку, особисті кордони та різне бачення батьківської відповідальності.

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Ця історія нагадує, що за суперечками про гроші часто ховаються значно глибші потреби, як от бажання бути почутим, поважати кордони одне одного та відчувати себе справжніми партнерами.

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