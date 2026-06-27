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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 27 червня

Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Коло

Коло / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна кидати розпочаті раніше справи, навіть якщо вони стосуються дому та побуту — їх обов’язково треба довести до кінця.

Символ дня: Коло.

Стихія дня: Дерево .

Щасливі кольори дня: волошковий , синій, фіолетовий.

Щасливі камені дня: рубін , опал.

За яку частину тіла відповідає: кров .

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому не можна зволікати з лікуванням.

Харчування на день: слід відмовитисявід обмежень у харчуванні — сьогодні шлунку потрібне навантаження.

День для стрижки: один із найкращих днів для стрижки.

Сьогоднішні дачні справи: зібраний урожай потрібно одразу ж спожити — довго він не зберігатиметься.

Магія та містика дня: сприятливий час для опрацювання карми.

Денні сни: сни цієї ночі містять важливу інформацію, але їх дуже важливо правильно розтлумачити.

Табу дня: слід утриматися від будь-яких поїздок.

Цитата дня: «Не бійтеся досконалості. Ви її не досягнете» (Сальвадор Далі).

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Дата публікації
Кількість переглядів
119
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