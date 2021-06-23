Літо 2021: рекомендації астрологині на 24 червня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в четвер.

Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

О 18 годині 41 хвилину за Гринвічем (о 20.41 за київським часом) відбудеться повний місяць у знаку Козорога. Час сприятливий для вдалого завершення розпочатих раніше справ і початку нових, які давно стоять в професійному плані.

Можна — і треба — здійснювати будь-які фінансові операції, найбільш матеріальний знак зодіаку прирече їх на успіх: цього дня і в його аурі, плюс-мінус два дні, вони виявляться на рідкість вдалими.

Незважаючи на схильність до грошей, Козоріг також є знаком духовного переродження: можна — і треба! — читати відповідну літературу і медитувати.

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