Везіння потрібне завжди і всім, але в наш непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімання нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 18 липня?

День, коли сили починають поступово прибувати, роблячи реальністю те, на що ще вчора не вистачало сил. Щоправда, станеться це лише у другій половині дня, тому будь-які важливі справи бажано приурочити саме до цього часу. Після апатії та байдужості до всіх сфер життя та роботи, які ми відчували напередодні, з'явиться жага до подій та приємних емоцій – насамперед у стосунках із коханими людьми, але професійну галузь теж не варто скидати з рахунків. А ось від потурання своїм слабкостям та інстинктам зірки не застерігають – це може негативно позначитися на самопочутті та стані здоров'я.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви можуть отримати професійну пропозицію такого роду, яка випадає лише раз у житті, та й то не всім. Питання про те, приймати її чи ні, не варто — звичайно ж, необхідно погоджуватися, оскільки вона дозволить значно просунутися кар'єрними сходами, зміцнити професійний авторитет і добре заробити. Головне, підготуватися до того, щоб презентувати себе для нового керівництва з найкращого боку: варто пам'ятати, що перше враження, як правило, є найважливішим.

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