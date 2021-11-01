Особливості першого сексу у хлопців

Нам надзвичайно цікаво, як представники сильної статі здобувають свій перший сексуальний досвід. Як відрізняється початок статевого життя у чоловіків від втрати цноти у жінок? І як перший секс може позначитися на всьому подальшому статевому життю?

Якщо з дівчиною все більш-менш ясно (під час першого сексу зазвичай відбувається дефлорація), то стосовно протилежної статі потрібно ще з'ясувати, який саме епізод вважати втратою цноти:

У момент оргазму. Перші оргазми юнаки починають відчувати досить рано, років з 12-14, під час статевого дозрівання, коли мастурбують. Спочатку оргазми ще не супроводжуються виверженням сім'я. Сім'яна рідина дозріває пізніше.

Під час першого сім'явиверження. Якщо перше сім'явиверження відбувається під час мастурбації, то це втратою невинності вважатися ще не може.

Під час першого повноцінного коїтусу. Тут найприскіпливіші можуть поставити запитання, що вважати повноцінним сексом: процес, за якого член входить у піхву, завершується оргазмом і сім'явипорскуванням, або перший сексуальний досвід, під час якого партнерка отримала задоволення. Я б вибрала останнє, однак сексологи зі мною навряд чи погодяться.

На вік початку статевого життя впливає безліч факторів. З одного боку, мас-медіа повсюдно рекламують секс, і підлітки занадто рано починають цікавитися цією темою, штучно наближаючи початок статевого життя. З іншого боку – харчування, екологія, соціальні проблеми дещо затримують статевий розвиток у хлопчиків. Як би там не було, середній вік перших сексуальних контактів у хлопчиків – 16-17 років.

Зазвичай юнаки вступають в перший сексуальний зв'язок не тільки через фізіологічну потребу, а й під тиском соціуму. Важливо бути не гіршим за інших, а ще краще – першим з однолітків пізнати таїнство сексу. І тут починаються труднощі.

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Де? Найтривіальныша і найнагальніша проблема – де зайнятися сексом. Про запрошення дівчини до себе додому на вечерю зі свічками з подальшим сексом юнакам, які зазвичай живуть з батьками, доводиться тільки мріяти. Згідно з американською статистикою, кожен другий підліток позбавляється цноти на сидінні татового автомобіля.

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З ким? Давно вже канули в лету ті часи, коли за дорученням дбайливих батьків учнів спокушали покоївки і вчили премудростям сексу. Нині, якщо у підлітка (або юнака старшого віку – адже цноту втрачають і пізніше) забракло духу найняти повію або не пощастило опинитися у владі зрілої, досвідченої жінки, то об'єкт доводиться шукати серед одноліток. І добре, якщо це перше кохання, з якою деякий час були стосунки, є довіра і розуміння. Але часто перший секс відбувається на вечірці під впливом алкоголю або наркотиків. В цьому разі про «якість експерименту» говорити складно.

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Як? Навіть якщо перші два питання вирішені, то це може стати каменем спотикання. Практично всі хлопці до моменту початку статевого життя вже мають уявлення про те, як все відбувається насправді – з порнографічних фільмів, розповідей більш досвідчених товаришів і т. д. Але одна річ – теорія, і зовсім інша – практика. У підсумку виникає страх виявитися неспроможним чоловіком. Через недосвідченість і невпевненість юнакові важко контролювати емоції й лібідо. Тому все виходить не так, як хотілося б. Все закінчується або передчасною еякуляцією, або втратою ерекції. А це загрожує так званим синдромом тривожного очікування неуспіху. Якщо одного разу стався прокол, то хлопець боятиметься повторення, що збільшує ризик потрапити в халепу наступного разу. Утворюється комплекс, який часто доводиться долати вже з допомогою сексопатолога.

Перший секс пам'ятає кожен, якщо, звісно, не був занадто п'яний. Але практично немає жодного чоловіка, який згадував би свій сексуальний дебют без внутрішнього здригання. Дуже часто перший сексуальний досвід називають найневдалішим сексом у житті.

Авдотья Розгуляєва

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