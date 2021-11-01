Особенности первого секса у мальчиков

Нам чрезвычайно интересно, как представители сильного пола получают свой первый сексуальный опыт. Как отличается начало половой жизни у мужчин от потери девственности у женщин? И как первый секс может отразиться на всей дальнейшей половой жизни?

Что считается потерей девственности для мальчиков

Если с девушкой все более или менее ясно (при первом сексе обычно происходит дефлорация), то в отношении противоположного пола нужно еще выяснить, какой именно эпизод считать потерей девственности.

Момент первого оргазма

Первые оргазмы юноши начинают ощущать довольно рано, лет с 12-14, во время полового созревания, когда мастурбируют. Сначала оргазмы еще не сопровождаются выбрасыванием семени. Семенная жидкость созревает позже.

Первое семяизвержение

Если первое семяизвержение происходит во время мастурбации, то это еще потерей девственности считаться не может.

Первый полноценный половой акт

Здесь наиболее придирчивые могут задать вопрос, что считать полноценным сексом: процесс, при котором член входит во влагалище, завершающийся мужским оргазмом и семяизвержением, или первый сексуальный опыт, при котором партнерша получила удовлетворение. Я бы выбрала последнее, однако сексологи со мной вряд ли согласятся.

С какого возраста мальчики начинают заниматься сексом

На возраст начала половой жизни влияет множество факторов. С одной стороны, масс-медиа повсеместно рекламируют секс, и подростки слишком рано начинают интересоваться этой темой, искусственно приближая начало половой жизни. С другой стороны – питание, экология, социальные проблемы несколько замедляют половое развитие у мальчиков. Как бы там ни было, средний возраст первых сексуальных контактов у мальчиков – 16-17 лет.

Как правило, юноши вступают в первую сексуальную связь не только из-за физиологической потребности, но и под давлением социума. Важно быть не хуже других, а еще лучше – первым из сверстников познать таинство секса. И тут начинаются трудности.

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В каком месте чаще всего мальчики занимаются сексом впервые

Самая тривиальная и самая насущная проблема – где заняться сексом. О приглашении девушки к себе в дом на ужин при свечах с последующим сексом юношам, как правило, живущим с родителями, приходится только мечтать. Согласно американской статистике, каждый второй подросток лишается девственности на сиденье папиного автомобиля.

С кем мальчики занимаются сексом впервые

Давно уже канули в лету те времена, когда по поручению заботливых родителей недорослей соблазняли горничные и учили премудростям секса. В настоящее время, если у подростка (или молодого человека старшего возраста – ведь девственность теряют и позже) не хватило духу нанять проститутку или не повезло оказаться во власти зрелой опытной женщины, то объект приходится искать среди сверстниц. И хорошо, если это первая любовь, с которой некоторое время были отношения, есть доверие и понимание. Но часто первый секс происходит на вечеринке под воздействием алкоголя или наркотиков. В этом случае о «качестве эксперимента» говорить сложно.

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Как происходит первый секс у мальчиков

Даже если первые два вопроса решены, то этот может стать камнем преткновения. Практически все парни к моменту начала половой жизни уже имеют представление о том, как все происходит на самом деле – из порнографических фильмов, рассказов более опытных товарищей и т.д. Но одно дело теория и совсем другое – практика. В итоге возникает страх оказаться несостоятельным мужчиной. Из-за неопытности, а также отвлекающей неуверенности, юноше трудно контролировать эмоции и либидо. Поэтому все получается не так, как хотелось бы. Все заканчивается либо преждевременной эякуляцией, либо потерей эрекции. А это чревато так называемым синдромом тревожного ожидания неудачи. Если один раз произошел прокол, то молодой человек будет бояться повторения, что увеличивает риск проколоться в следующий раз. Образуется комплекс, с которым часто приходится справляться уже с помощью сексопатолога.

Первый секс помнит каждый, если, конечно, не был до такой степени пьян. Но практически нет ни одного мужчины, который вспоминал бы свой сексуальный дебют без внутреннего содрогания. Очень часто первый сексуальный опыт называют самым неудачным сексом в жизни.

Авдотья Разгуляева

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